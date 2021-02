Su Nonsolomusica Radio l’intervista all’attrice abruzzese Tiziana Di Tonno

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì, 19 febbraio, alle ore 17:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, Lara Molino, direttrice artistica della radio web, intervisterà la bravissima attrice abruzzese Tiziana Di Tonno.

Dopo aver ospitato scrittori, compositori, musicisti, cantautori, per la prima volta su Nonsolomusica, si parlerà di teatro, recitazione, grazie a Tiziana di Tonno, attrice poliedrica che ha lavorato per la televisione, il cinema, il teatro, attualmente impegnata su Rete8, con il programma “Interno8”.

Di Tonno inizia da bambina a studiare danza classica, poi si innamora del teatro. Inizia la sua formazione seguendo numerosi corsi teatrali e di arti sceniche, con Lorenzo Salveti, collaborando con il Teatro Stabile D'Abruzzo, lavorando con Luciano Paesani in un progetto con il CURT (Centro Universitario Ricerca Teatrale) presso l’Università “D’Annunzio”. Partecipa a diverse produzioni RAI, studia doppiaggio a Roma con Renato Cortesi, presso la Titania Studio. Matura una importante esperienza nel cabaret televisivo e teatrale, crea personaggi, scrive testi e coproduce spettacoli con due attori cabarettisti, Vincenzo Olivieri e Marco Papa.

Comincia la sua esperienza cinematografica nel film “La rossa di via Paradiso” con la regia di Luciano Odorisio, con i favolosi Michele Placido e Angela Molina. Lavora poi con Adriano Giannini, Pierluigi Di Lallo, Riccardo Garrone e Gabriele Cirilli. Collabora con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta dal M° Antonella De Angelis.

Tiziana Di Tonno è anche insegnante, coordina e insegna recitazione nella Scuola Civica di Teatro della Città di Montesilvano. L’intervista sarà in diretta e chi desidera potrà intervenire scrivendo sulla pagina di Nonsolomusica Radio.