Potatura degli alberi. Oggi tocca a via di Palmoli

E' in pieno svolgimento il piano potatura degli alberi predisposto dall'Amministrazione comunale di San Salvo. L’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis comunica che la ditta incaricata in questi giorni sta operando in via di Palmoli.

“Stiamo continuando con il piano predisposto dai nostri uffici per la tutela del patrimonio arboreo cittadino – sottolinea l’assessore Lippis – che sta interessando tutta la città”.