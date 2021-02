La ProLoco San Salvo non si ferma; parte il progetto dell’ infiorata all’ uncinetto, chi vuole può dare un sostegno

Anche con la pandemia la ProLoco San Salvo non si ferma! Seppur dovendo rinunciare alle tante attività e manifestazioni annuali, la fantasia e la creatività hanno permesso di elaborare un nuovo progetto: l'infiorata all' uncinetto! L'idea sarebbe quella di realizzare una infiorata dove i fiori sono realizzati con la tecnica dell' uncinetto. C'è bisogno di sostenere le " uncinettine" contribuendo con la raccolta di lana e filati nei diversi punti in città che saranno allestisti, altro tipo di contributo necessario è la realizzazione dei singoli fiori: chi volesse partecipare a sostegno può rivolgersi ai recapiti della ProLoco San Salvo. Un appello a tutta la cittadinanza di tutto il territorio a collaborare per una buona riuscita di questo progetto che potrebbe ( dopo questa prima edizione) diventare un appuntamento annuale fisso: le tradizioni non sono solo da tramandare dal passato ma si possono anche creare per il futuro!