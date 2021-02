“Pronti a ripartire, ma le priorità sono altre”, il messaggio dell’US San Salvo in questo momento di pausa forzata

Il covid ha fermato tutto, anche lo sport.

La società San Salvo calcio è vicina agli sportivi, ai tifosi e alla comunità intera in questo momento difficile e di sofferenza. La ripartenza purtroppo non sembra ancora vicina, le priorità sono altre ma confidiamo di tornare a divertirci e far divertire.

Il calcio dilettantistico, così come tante altre discipline, sta drammaticamente subendo lo stop forzato ma se c’è una cosa che ci insegna lo sport è rimanere uniti, compatti e forti contro ogni avversità.