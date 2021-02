Nel cimitero di San Salvo in tre anni più che raddoppiato il prezzo delle tumulazioni

Tramite un messaggio ci arriva questa segnalazione a cui in realtà non siamo in grado di rispondere, però possiamo proporla così come ricevuta ( compresi attestati di pagamento):

"Sono una vostra lettrice e cittadina di San Salvo. Volevo porre attenzione sull'aumento della tassa di tumulazione al cimitero di San Salvo. Solo 3 anni fa la tassa era di 172 euro mentre adesso è arrivata addirittura a 460 euro. Mi chiedevo come mai in così poco tempo il costo sia quasi triplicato. Vorrei specificare che è mia intenzione mantenere l'anonimato. Grazie mille per l'attenzione."