Nuovi marciapiedi e asfalti in via Trignina

San Salvo città dei cantieri aperti. In via Trignina l’impresa aggiudicatrice dei lavori sta procedendo alla sistemazione dell’importante arteria d’ingresso grazie all’intervento predisposto dal personale tecnico comunale.

“Come avevano promesso ai nostri concittadini sono ripresi i lavori di manutenzione stradale – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – dopo aver già sistemato via Sandro Pertini. Adesso mettiamo mano in via Trignina rifacendo i marciapiedi predisponendo dei nuovi parcheggi oltre ad asfaltare la strada. Un nuovo impegno preso con la città che stiamo portando avanti. Nel 2021 ci dedicheremo con rinnovato impegno e incisività alla manutenzione stradale dopo aver provveduto in questi anni a occuparci delle opere pubbliche e in particolare della sicurezza delle scuole”.

“Il cantiere aperto in via Trignina è l’ulteriore dimostrazione delle nostra attenzione alla sicurezza. E’ un ulteriore investimento importante – aggiunge l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – con progettazione eseguita dai nostri tecnici comunali, che ringrazio per il lavoro svolto, che ci ha consentito di fare delle economie. Gara a base d’asta per 67mila euro aggiudicata alla Asfalti Trigno”.