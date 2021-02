L’UGL Chimici Chieti - Pescara continua a crescere. Eletta una RSU alla SASI, ora le elezioni alla Pilkington

Continua la crescita esponenziale dell’UGL Chimici di Chieti-Pescara che torna ad essere presente con propri rappresentanti, all’interno di aziende storiche del territorio. Il sindacato festeggia l’elezione di una propria Rsu, Giuseppe Di Nella, alla Sasi, la società che gestisce acquedotti, depurazione e fognature per i 92 Comuni della Provincia di Cheti ricompresi nel territorio dell’A.T.O. 6 Chietino. Dopo 15 anni di assenza il sindacato avrà due candidati anche alla Pilkington, Graziano Lafratta e Massimo Gianserra. Le elezioni per il rinnovo delle Rsu si terranno dal 2 al 5 Marzo 2021. Altre importanti aziende, in cui l’UGL Chimici conta la propria rappresentanza, sono la Bravo, Weatherford Mediterranea, Eni, Granito Forte. Gli obiettivi del nuovo corso dell’organizzazione sindacale sono rilevanti e viaggiano tutti verso la crescita dal territorio: “Lavoriamo ogni giorno – sottolinea la Segretaria reggente UGL Chimici Chieti Maria Luisa Di Guilmi – per garantire la tutela del lavoro e dei lavoratori. Vogliamo riportare la centralità e la partecipazione dei lavoratori sia nelle scelte che negli utili aziendali, il coinvolgimento dei giovanissimi, normalmente poco propensi a partecipare attivamente all’attività sindacale ed il Potenziamento dei servizi (Caf, patronato, assistenza in generale) anche a distanza con supporto remoto”. I risultati delle elezioni Rsu stanno dando un ulteriore slancio all’azione sindacale: “Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti ad eleggere un nostro rappresentante alla Sasi, segno che l’attività svolta in questi anni a sostegno dei lavoratori è stata apprezzata. Ci aspettiamo ora un risultato positivo anche alla Pilkington, dove l’UGL Chimici manca da diversi anni”.