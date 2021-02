Cordisco e Lembo: “Scende la nebbia su La Buona Stagione”

Dopo il “tramonto del sole”, scende la nebbia sull’aggregazione civica La Buona Stagione che vede tra gli “animatori”, il coordinatore organizzativo regionale di Azione, Angelo Pollutri, l’On. Daniela Aiuto e il Preside Nino Fuiano.

È di stamane la nota chiara e indiscutibile del Coordinatore provinciale di Azione Chieti, Alessandro Carbone che afferma che qualora a Vasto non si trovasse un candidato sindaco rispondente al “loro progetto politico”, saranno pronti a mettere in campo “un candidato di Azione”.

Chiaro dunque il mancato appoggio di Azione Chieti al candidato sindaco de La Buona Stagione, Alessandra Notaro.

In merito invece al comunicato diramato dall’animatore Pollutri, ci sarebbe quasi da farsi una risata.

Ma su chi getta fumo negli occhi dei cittadini supponendo che la nota del coordinatore provinciale Carbone si riferisca alle Amministrative di Lanciano e Francavilla e non a Vasto è cosa che non possiamo accettare.

Invitiamo pertanto e nuovamente tutti i vastesi a guardarsi bene dall’aggregazione civica La Buona Stagione nata come aggregazione di centrosinistra e alternativa all’attuale amministrazione e che oggi, oltre ad essere pronta a scendere in campo con il centrodestra, vede anche al suo interno un movimento politico – Azione – che a livello provinciale sta ancora valutando il candidato sindaco rispondente al loro progetto.