"Meno monouso", l'evento online che promuove le scelte lavabili ed ecosostenibili

I tre Gruppi di Acquisto Solidale del nostro territorio, GAS Oltre Confine, GAS Vasto e l'AnxaGAS di Lanciano uniscono le forze per un evento dal titolo "MENO MONOUSO – Una scelta possibile per la tutela della salute e dell'ambiente"!

Si tratta di un ciclo di due incontri per promuovere pratiche quotidiane sostenibili e alternative possibili all'usa e getta ! Nel primo incontro, domenica 28 febbraio 2021 alle ore 17.00,con la partecipazione de "La Bottega degli Incanti aps", verrà presentato il colorato mondo dei pannolini lavabili (dalle diverse tipologie alla loro gestione quotidiana ). Interverranno Valeria Zara che parlerà dell'impatto ambientale, economico e sanitario dei pannolini usa e getta, Michela Tommasetti e Simona de Francesco che parleranno delle varie tipologie di lavabili e del loro corretto utilizzo, infine Simona Contucci, sindaco di Montenero di Bisaccia, che presenterà un progetto di incentivi alle famiglie che scelgono i lavabili come politica amministrativa di riduzione dei rifiuti.

La preferenza delle realtà lavabili è in primo luogo una scelta d'amore ma anche una scelta ecologica, economica ed amica della nostra salute ! L'evento è gratuito ed aperto a tutti e potrà essere seguito alle 17.00 del 28 febbraio in diretta streaming sulla pagina fb del GAS Oltre Confine

https://www.facebook.com/GAS-Oltre-Confine-101989135274049