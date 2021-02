Scuola di via Ripalta, approvata la graduatoria definitiva e appalto nei prossimi dodici mesi

“L’elemento caratterizzante della nostra azione amministrativa in questi nove anni è stato senza dubbio la massima attenzione ai bambini e alla loro sicurezza nelle scuole. Continuiamo su questa strada con azioni concrete. Oltre a realizzare già ore delle opere vogliamo lasciare in eredità alla futura amministrazione progetti approvati che consentano poi l’effettiva realizzazione del manufatto. Il Comune di San Salvo ha ottenuto il cofinanziamento dalla Regione Abruzzo per l’adeguamento sismico della scuola di via Ripalta”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che annuncia anche che il Ministero dell’Istruzione ha inserito la scuola di via Ripalta nella graduatoria definitiva con la firma della relativa convenzione e che verrà affidato l’appalto entro i prossimi dodici mesi.

“Siamo al lavoro per avviare le procedure di evidenza pubblica – sottolinea il sindaco di San Salvo – per l’abbattimento e la ricostruzione della scuola primaria di via Ripalta. Sarà un grande e ulteriore importante nel settore dell’edilizia scolastica per un investimento complessivo di 3 milioni e mezzo di euro”.

L’abbattimento sarà necessario per realizzare con maggiore efficienza l’intervento che riguarderà l’adeguamento sismico, l’impiantistica, il sistema antincendio, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la connettività di rete.

“Come per la scuola di via Melvin Jones – specifica Tiziana Magnacca – questa scuola avrà un efficientamento energetico all’indice massimo oltre al riciclo dell’acqua piovana. Ora gli uffici sono impegnati per trovare delle alternative per gli alunni. Il loro trasferimento non avverrà sicuramente a settembre perché dobbiamo verificare gli spazi disponibili per ospitare temporaneamente i bambini di via Ripalta”.

“Vorrei concludere il mio mandato anche con questa opera nella consapevolezza da parte della mia comunità di aver fatto tanto per la mia città”.