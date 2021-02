Lutto a San Salvo per la scomparsa della professoressa Marcucci. Il sindaco esprime cordoglio

È una notizia che ci lascia sgomenti e attoniti quella dell'improvvisa scomparsa della professoressa Silvana Marcucci, per anni preside dell'istituto Mattioli a Vasto e prima ancora alla guida del secondo circolo didattico a San Salvo.

È difficile in questo momento trovare tutte le parole per ricordare la professoressa Marcucci che ha accompagnato per tanti anni la crescita umana e culturale dei nostri ragazzi. È stato un punto di riferimento per tanti docenti e non ha mai abbandonato l'impegno per la promozione della cultura.

Ha ricoperto con passione l'incarico di componente della giuria del premio letterario Città di San Salvo Raffaele Artese nonché di vulcanica presidente del Lions Club San Salvo.

La professoressa Marcucci, una donna dalla forte verve che si appalesava nei suoi scritti contribuendo alla promozione della cultura.

Un sentito grazie nel ricordo affettuoso di tutta la nostra comunità. Non la dimenticheremo.

Tiziana Magnacca

Sindaco di San Salvo