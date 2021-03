Da oggi San Salvo è in zona arancione

In seguito all'ultima ordinanza di Marsilio, firmata nel fine settimana, il comune di San Salvo da zona rossa torna in zona arancione.

Queste tutte le attività consentite e non:

- Il Presidente della Regione Marsilio ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ogni e grado con didattica a distanza fino a nuova disposizione.

- Gli asili resteranno aperti.

- Divieto di uscita da casa dalle ore 22:00 alle 5:00. In questa fascia oraria è vietato uscire di casa se non per motivi di salute (come raggiungere la farmacia di turno) e lavoro.

- Vietato uscire dal proprio Comune, se non per motivi di lavoro, istruzione, salute o necessità, ma all’interno del suo territorio sarà possibile muoversi liberamente dalle 5:00 alle 22:00 senza autocertificazione.

- E’ vietato lo spostamento tra regioni, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, al domicilio o abitazione.

- Lo spostamento da parenti e amici è consentito in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno dalle ore 5:00 alle ore 22:00.

- Si può andare nelle seconde case.

- In ambito commerciale, tutte le attività sono aperte, mantenendo il consueto rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli ingressi scaglionati e una frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi.

- Restano invece chiusi nei giorni festivi e prefestivi i negozi all’interno dei centri commerciali, a esclusione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.

- Dalle ore 5:00 alle ore 18.00 i bar potranno aprire ed è consentito solo l’asporto, mentre per i ristoranti con cucina è consentito solo l’asporto fino alle ore 22:00.

- Sono aperti parrucchieri e centri estetici.

- Restano chiuse palestre e piscine.

- Sospesa l’attività museale.