Il ricordo di Silvana Marcucci, non una direttrice ma "La Direttrice"

Non sempre la morte incide profondamente….e la persona, che lascia questo mondo, sembra essere stata soltanto una passante….il cui transito porta via ogni ricordo….

Non sempre però, si verifica tale annullamento , al contrario, la perdita diventa un prezioso lascito di valori imperdibili, sempre appariscenti nei luoghi e nei rimandi quotidiani che non toglieranno mai la preziosità di una esistenza, non solo materiale ma, soprattutto, culturale, spirituale, i cui preziosi riferimenti appaiono, spuntando come fiori, in ogni luogo ed in ogni pensiero dove una preziosità tanto cara rimarrà sempre, continuando a trasmettere quei valori che, come la direttrice Silvana Marcucci, incomparabilmente resteranno una pietra miliare, a cui, sempre ed ovunque, si possa fare riferimento con valori assoluti che furono e continueranno ad essere punti di riferimento, di ammaestramento e di incoraggiamento nei momenti, in cui cerchiamo un po' di quella felicità illuminante, che la direttrice Silvana continuerà dal Paradiso a regalarci ogni volta che la pensiamo, perché il suo pensiero, come quando era in vita, sarà altruistico in tutti noi che lei, dal paradiso, guiderà con una magica e splendente vicinanza come, sempre, tutta la sua vita altruisticamente è stata.