San Salvo si sveglia con una tragica notizia: il Covid ci ha preso Palmina. Profondo lutto in città

È una guerra silenziosa, il nemico ci ha colpito portando via una nostra amata concittadina. Palmina era molto conosciuta in città anche per il servizio che ha svolto al bar dei portici del figlio Nicola. Un lutto profondo per la comunità cittadina.

La conoscevo da sempre come chi è cresciuto tra i vicoletti Savoia prima degli anni 2000, mi porto il ricordo delle fragorose risate e della simpatia di Palmina, rideva con la bocca, con gli occhi e con il cuore. Portero anche il ricordo delle lacrime per la sua dipartita... lacrime rese ancora più amare per non poterla rivedere e non poter abbracciare i suoi figli Nicolino e Maria e il marito Tonino.

Condoglianze