Il "Mattei" di Vasto organizza un ciclo di seminari on line in occasione dell 700esimo anniversario di morte di Dante

In occasione delle celebrazioni dantesche per il 700simo anniversario dalla morte di Dante (1321-2021), nell’ambito delle manifestazioni nazionali Dante 2021, l’Istituto IIS. E.MATTEI di Vasto organizza un ciclo di seminari on line con critici ed esperti dell’opera dantesca per docenti e alunni delle Scuole Secondarie Superiori di II grado.

L’opera di Dante, per la varietà e la significatività dei contenuti e delle forme espressive, si offre ancora oggi come vivaio di riflessioni storiche, letterarie, scientifiche, artistiche, ma anche etiche, storico-politiche, psicologiche, rappresentando un ineludibile riferimento della nostra identità linguistica e culturale.

Programma Marzo 2021:

Daniela Madonna: Demonologia Dantesca , sabato 06 marzo, ore 09*

Paolo De Ventura: Dante e Casella - Purgatorio, II, sabato 20 marzo, ore 11*

Gianni Oliva: Dante e Piccarda Donati - Paradiso, III, venerdì 26 marzo, ore 11*

Le attività sono svolte in collaborazione con la Fondazione Celommi, Centro Europeo di Studi Rossettiani, con il patrocinio e sostegno del

MiBACT e con il sostegno della Fondazione Tercas. Responsabile del Progetto è il Prof. Mirko Menna.

Per iscrizione e partecipazione il docente referente di ogni scuola dovrà riempire il seguente modulo indicando classe e numero di alunni https://forms.gle/aoNwNrs2pvTHnHc98