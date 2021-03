"San Salvo family week", dal 14 al 21 marzo

Nel 5° anniversario, il 19 marzo 2021, della pubblicazione dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare, Papa Francesco inaugurerà l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma alla presenza del Santo Padre.”

Accogliendo l’invito di papa Francesco le parrocchie di San Salvo, indicono la "San Salvo Family Week" nella settimana 14 - 21 marzo. Tutto sarà vissuto nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente prediligendo diverse iniziative on line.

L’obiettivo principale della “San Salvo Family Week” sarà quello di riflettere sulla la bellezza della famiglia cristiana in tutte le sue sfaccettature nonostante le difficoltà che la stessa può essere chiamata a vivere.

L’esperienza della pandemia sta mettendo ancora più in luce il ruolo centrale di una famiglia che nasce e vive di amore incondizionato nella società.

L’iniziativa del papa nell' indire un anno della famiglia è di sicuro un atto lungimirante e coraggioso.

Se sfogliamo i quotidiani o sentiamo i telegiornali o qualsiasi mezzo di comunicazione quando si parla di famiglia? Nella maggior parte dei casi se ne parla solo per parlare di fatti di cronaca nera o di notizie che in qualche modo fanno scalpore. Persino le notizie/statistiche che riguardano il mondo delle famiglie sono sporadiche. Sembra quasi che la “famiglia” non faccia notizia e quindi non serva parlarne. Eppure è dal “maschio e femmina li creò” che parte tutto.

In una società dove tutto, persino gli affetti più stretti, divengono sempre più "liquidi", torniamo a guardare la famiglia e pregare con forza perché conservi il suo carattere fondamentale di bellezza.