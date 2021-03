La donazione di Lory a Colori per il Distretto Sanitario di base

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In questi giorni abbiamo portato a termine un'importante donazione al Distretto Sanitario di base di San Salvo (CH).

Si tratta di:

70 sedie colorate

2 computer fissi

1 cyclette per riabilitazione

1 poltrona elettrica per la sala prelievi.

Tutto questo è stato possibile grazie alle donazioni ricevute da alcune aziende locali ed alla collaborazione con la Thor Sud SPA, che da tempo si affianca ai nostri progetti.

In un momento che ci vede ancora al centro dell’emergenza pandemica siamo felici di essere riusciti a portare a termine la donazione grazie alla mediazione e l'impegno del Dott. Spadano, che ringraziamo vivamente.

Gli oggetti donati vanno a rispondere ad alcune necessità del distretto, portando con loro la firma della nostra associazione: un tocco di colore nei percorsi di salute.

Nello specifico le sedie in foto saranno in questi giorni e nel prossimo futuro, lo sfondo nella campagna vaccinale che porta con sé la speranza di essere presto fuori da questa crisi sanitaria.

Al personale sanitario del Distretto di Base di San Salvo.

Siete sempre a disposizione di noi pazienti.

A volte diamo tutto per scontato senza renderci conto di quanto fate per la nostra salute.

Che la speranza, la solidarietà, la fiducia e l'ottimismo possano sempre far parte della vostra splendida e indispensabile professione.

Grazie di cuore dall'Associazione Lory a Colori!