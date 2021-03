Il Comitato Ambientalista solleva dubbi e interroga il Sindaco Magnacca sul ripascimento di San Salvo Marina

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la colorazione della sabbia e della melma scura presente nell'area del ripascimento, di fronte all'area giochi per bambini, tra il porto turistico e la Playa del Sol di San salvo marina.

Altre segnalazioni hanno espresso forte apprensione per il forte e nauseabondo odore di fogna che si avverte nell'area.

Quali notizie ha in merito l'amministrazione Magnacca? Da dove proviene la sabbia utilizzata per il ripascimento? Quali risultati si sono riscontrati dalle analisi preliminari obbligatorie?

Mentre riguardo all'odore di fogna il sindaco e la giunta sono a conoscenza della sua origine?

In caso contrario chiediamo che si attivino il prima possibile, se non è già avvenuto, per individuarla e agire tempestivamente di conseguenza.