Anche la redazione .net si congratula con i “ sei di un posto... se “

Il format "sei di un posto se" ha avuto un successo in lungo e in largo nello stivale italico, in Europa e nel mondo. Come spesso accade non viene dato il giusto riconoscimento a chi si impegna nel portatore avanti un progetto come se questo stesso fosse scontato o comunque dovuto alla collettività. Non è così: nulla è scontato e nulla è dovuto. Formuliamo un ringraziamento anche perché spesso questi gruppi diventano fonte o bacino del nostro stesa lavoro. Grazie a tutti, grazie ai gestori e grazie agli utenti. Per San Salvo e "sei di San Salvo... se" un saluto dall nostra redazione