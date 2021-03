Orgogliose di essere donne. Il messaggio di Tiziana Magnacca per l'8 marzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Come è accaduto all’improvviso lo scorso anno, e dopo che siano trascorsi dodici dolorosi mesi, anche per questo 2021 sarà un 8 marzo da ricordare nel silenzio.

Una festa condizionata dalla pandemia – in questo tempo che è stato definito sospeso – che ha messo in mostra la forza della donna che si è fatta carico del fardello più pesante, tanto in famiglia che sui luoghi di lavoro.

Come rivela un’indagine della Cgil, anche in Abruzzo, l'emergenza lavoro è stata tra le prime conseguenze del Covid 19 che da dovuto subire la donna. Le restrizioni sono l'ostacolo che hanno maggiormente colpito le donne nella qualità della vita, nel loro rapporto con la casa e con il lavoro. E' tardata la capacità di risposta da parte delle istituzioni in questa lunga e complessa fase pandemica.

Ancora oggi dobbiamo denunciare come nel mondo del lavoro ci siano ancora forti disparità tra le donne e gli uomini, sia a livello retributivo che di progressione nelle carriere.

In molte situazioni le donne non ricevono un trattamento equo.

Dovunque vi sia noncuranza e oppressione delle donne, non c’è futuro.

Non possiamo permetterci il lusso di arretrare nelle nostre posizioni, né di essere convinte di aver già ottenuto abbastanza.

Questo lo dobbiamo nel rispetto nelle battaglie portate avanti da chi ci ha proceduto e sia verso le nostre figlie, il nostro domani.

La grande sofferenza per tutte noi donne restano le violenze domestiche e con esse il femminicidio.

In Italia solo lo scorso anno ci sono stati 75 casi di donne assassinate, quest’anno siamo già a quota 12.

Una ferita aperta, che provoca un dolore indicibile.

A San Salvo, voglio ricordarlo, da anni è attivo il centro antiviolenza “Frida”.

Anche in questo 8 marzo abbiamo il dovere di continuare a lottare.

Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne meno forti, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va.

Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno!

Auguri!

TIZIANA MAGNACCA

Sindaco di San Salvo