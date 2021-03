Degrado nel centro urbano di San Salvo, la segnalazione di alcuni residenti

Arriva in redazione la segnalazione da parte di alcuni cittadini residenti della zona Via Firenze. Stando a quanto riportato c'è totale abbandono, incuria e degrado del plesso scolastico dismesso unita alla fatiscente struttura ex poliambulatorio. I residenti lamentano la presenza di topi che circolano nei pressi del quartiere. Inoltre la scarsa illuminazione pubblica favorisce, soprattutto nelle ore notturne, i tossico dipendenti che approfittano di quei luoghi per consumare droga ( sono state rinvenute più volte nel tempo siringhe nei dintorni). Nonostante la segnalazione ripetuta più volte all' ente comunale ad oggi sembrerebbe che non siano stati adottati provvedimenti.