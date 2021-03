Attiva da ieri la piattaforma regionale per chiedere contributi in favore di enti e associazioni culturali

"Sarà attivata dalle ore 15 dell'8 marzo la piattaforma informatica regionale per la presentazione delle domande di concessione dei contributi in favore di enti e associazioni culturali". Lo comunica l'assessore alle Promozione culturale, Daniele D'Amario, ricorda come "la misura predisposta dalla Giunta regionale prevede una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro. Si tratta - ha aggiunto l'Assessore - di una misura che vuole venire incontro alle esigenze degli enti e delle associazioni culturali regionali che stanno subendo la paralisi dell'attività a causa della pandemia. Le misure sono rivolte prioritariamente - spiega Daniele D'Amario - agli enti ed alle associazioni culturali finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus) e dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo (Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) e agli enti e associazioni in generale purchè operanti in Abruzzo al 31 gennaio 2020".

La piattaforma di riferimento è lo sportello digitale regione abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it) e l'accesso è ammesso solo attraverso l'identità digitale SPID. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo