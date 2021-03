Dopo 15 anni torna UGL Chimici alla Pilkington

Dopo 15 anni di assenza l’Ugl Chimici torna ad avere un rappresentante alla Pilkington di San Salvo. Ad essere eletto nelle elezioni che si sono tenute dal 2 al 5 Marzo 2021 è stato Graziano Lafratta. Sarà lui la Rsu punto di riferimento degli iscritti Ugl all’interno dell’azienda e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di San Salvo.

Una vera e propria impresa per la federazione locale del sindacato, il cui nuovo corso sta portando risultati lusinghieri come confermato anche dalla recente elezione a Rsu di Giuseppe Di Nella, alla Sasi, la società che gestisce acquedotti, depurazione e fognature nel Chietino.

Esprime grande soddisfazione la Segretaria reggente UGL Chimici Chieti Maria Luisa Di Guilmi: “Il mio ringraziamento, oltre che ai candidati, va al membro della commissione elettorale, agli scrutatori e a tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia e sostenuto. Al neo eletto RSU, Graziano Lafratta, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che porterà avanti con dedizione l’impegno di veder tutelato il lavoro in primis e tutti i diritti dei lavoratori.

Ci aspettavamo un risultato positivo anche alla Pilkington, dove l’UGL Chimici mancava da diversi anni, ed è arrivato. Sta a noi ora il compito di portare avanti le battaglia che hanno da sempre caratterizzato il nostro sindacato. Lo stabilimento di San Salvo è fondamentale per l’economia del territorio, dobbiamo essere in grado di accompagnare lo sviluppo e la crescita e, al contempo, tutelare i diritti di chi ogni giorno lavora con dedizione al suo interno”.