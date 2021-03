Al via il contest fotografico di "una storia per l'Abruzzo"

Una storia per l’Abruzzo vuole promuovere questa terra e lo vuole fare attraverso gli occhi di chi la ama. La nostra è una regione ricca di storia, tradizioni e testimonianze artistiche di grande bellezza. Dalle montagne alle colline, alle riserve naturali, dalle valli al mare, dai piccoli paesini dell’entroterra alle città dove viviamo. L’ Abruzzo va raccontato attraverso gli occhi di chi lo vive ogni giorno con le proprie esperienze ed emozioni.

✅ REGOLAMENTO:

Inviare la propria fotografia dell’Abruzzo a unastoriaperlabruzzo.com, indicando i dati e una descrizione dell'immagine scelta e allegando, o scrivendo semplicemente nel corpo del testo, una liberatoria così impostata:

Io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere il creatore della /le fotografia/e presentate per il concorso fotografico "Una storia per l'Abruzzo" e di autorizzare la divulgazione della/le mia/e opera/e.

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 14 marzo.

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere escludendo l'ente promotore del concorso da ogni responsabilità. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali . In base a quanto sopra, "Una storia per l'Abruzzo" non è responsabile per dichiarazioni mendaci relative alla paternità delle immagini.

Le foto più belle saranno scelte da Gabriele Cirilli e diverranno parte della sigla delle nostre #conventionshow.