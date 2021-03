Pubblicato il bando per le assegnazione di due concessioni demaniali marittime

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di due concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative nel comune di San Salvo. Per ogni informazione e per scaricare la documentazione necessaria al fine di presentare la domanda collegarsi alla sezione bandi del sito del Comune di San Salvo.

La concessione, ai sensi dell’art. 10 della L. 88/03 avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione della concessione, con diritto al rinnovo nei termini previsti dalla legge dalla scadenza, ai sensi dell’art. 8 del PDMR, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall’art. 42 comma 2 e di decadenza prevista dall’art. 47 del Codice della Navigazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13:00 di lunedì 19 aprile 2021.