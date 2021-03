È il sansalvese Valerio Torino il delegato della nuova sezione abruzzese dell’Associazione Internazionale Maitres

La ristorazione è uno di quei settori in cui la crisi in questo periodo di covid si fa sentire molto forte. è anche per questo che è importante la nascita della delegazione abruzzese dell’associazione internazionale dei Maitres di sala, l’I.M.A.H.R. Delegazione che vede a capo il sansalvese Valerio Torino, 37 anni, già maitres qualificato con corsi post diploma in accoglienza, sala, banchettistica e organizzazione di eventi. L’incarico è stato direttamente conferito dal presidente dell’Associazione, Francesco Vaccarella.

Torino vanta una lunga gavetta, in Italia e all’estero e questa nuova responsabilità lo riempie d’orgoglio soprattutto per il bene che nutre nei confronti del territorio. Compito del delegato sarà quello di coinvolgere e supportare i lavoratori di hotel e ristoranti per formarli e qualificarli ulteriormente, missione molto importante soprattutto in vista della ripartenza del settore e di fondamentale importanza per la Regione e il vastese.

Avere un’associazione di categoria direttamente in zona permetterà una ripartenza ancor più determinata, i lavoratori della ristorazione non saranno impreparati e soli al ritorno a pieno regime delle attività. Uno degli obiettivi dell’I.M.A.H.R. è infatti proprio quello di formare e qualificare il personale di sala e cucina, obiettivi che, però, possono essere svolti anche mentre si sta lavorando. Importante per Torino è soprattutto la salvaguardia dei prodotti di sala, dei prodotti del territorio e del Made in Italy, come tiene a precisare egli stesso.

La coesione e la stretta collaborazione delle figure professionali è di notevole importanza per il settore e per la ripartenza che, si spera, non tarderà ad arrivare. I migliori auguri al nostro concittadino Valerio Torino per l’importante incarico.