Lions Club San Salvo: incontro sui “pericoli della rete” con i ragazzi Mattioli

È di qualche settimana fa la triste vicenda che ha visto una bambina di 10 anni perdere la vita, probabilmente per una sfida estrema su Tik Tok. A tutela dei giovanissimi, il Lions Club San Salvo, del presidente Romina Palombo, in collaborazione con il compartimento della Polizia Postale di Abruzzo - sede di Pescara- e l'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli- D'Acquisto" di San Salvo organizzano un incontro in modalità agile su piattaforma Zoom rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per metterli in guardia dai pericoli della rete.

L'incontro si svolgerà venerdì 12 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

