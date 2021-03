Ci lascia a 66 anni Maria Taricani, la "regina" degli arrosticini di Villa Celiera

Era diventata famosa anche sui social negli ultimi anni Maria Taricani, storica ristoratrice del bar ristorante "Delle Querce" a Villa Celiera.

Aveva 66 anni e con i suoi arrosticini e i suoi modi "grezzi" aveva conquistato tutti, gente locale e non. Il suo soprannome, "la scostumata" ricordava proprio il suo carattere diretto e verace. Insieme al marito Erasmo gestiva il ristorante situato a Villa Celiera, la patria degli arrosticini. Il posto semplice e di casa era apprezzato soprattutto per questo, per la genuinità. E così l'Abruzzo perde un caposaldo della tradizione gastronomica.