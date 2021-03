Annunciato nuovo volo Pescara - Tirana

Decollerà il prossimo 28 maggio dall'Aeroporto d'Abruzzo, il volo che collegherà Pescara con Tirana.

Il nuovo collegamento aereo, curato dalla compagnia low cost Wizz Air, in forte espansione su tutto il territorio nazionale, è stato annunciato nella giornata di oggi e sarà operativo tutti i lunedì e venerdì.

"Il collegamento tra il capoluogo Adriatico e la capitale dell'Albania - ha commentato il Presidente della Saga Enrico Paolini - rappresenta senza dubbio un'ottima notizia per il nostro scalo, pronto ad accogliere il ritorno dell'importante compagnia low - cost Wizz Air.

Considerando il non favorevole momento storico che sta vivendo tutto il comparto aereo a causa del Covid, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo sin dall'inizio di questa emergenza, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza per i nostri passeggeri".

Il volo di Tirana,già in vendita sul sito della compagnia Wizzair.com, a partire da 19.99 euro, siaggiunge a quello già operativo da Pescara con Milano - Linate, oltre ai voli Ryanair in programmazione, come le nuove destinazioni di Venezia (Treviso) dal prossimo 3 giugno e Alghero dal prossimo 1° luglioe le rotte storiche che saranno ripristinate in base all'andamento della pandemia, come Londra, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Cracovia, Varsavia, Praga, Bucarest, Barcellona e Malta.