Acquitrini alla 167 di San Salvo, ennesimo flop dell’ amministrazione a San Salvo?

Chi richiede, chi esegue e chi controlla i lavori pubblici? Non interessa di chi sia la colpa o per dir si voglia incapacità gestionale. Gli organi preposti e competenti sui vari livelli sembrano sordi e ciechi. L' incompetenza pare il minimo comune denominatore dei gestori: i rappresentati votati e i rappresentanti imposti! A tutti i livelli. Non si sentano colpiti gli amministratori comunali ma questo succede nel nostro comune. Vale per tutti i residenti e anche per chi residente non è ma a San Salvo vive e lavora. Sarà la volta buona che si risolva il problema del flusso delle acque piovane in zona 167. La popolazione direttamente coinvolta solleva dubbi e spinge la nostra redazione a riportare la segnalazione. I detrattori come al solito staranno a guardare, i paladini a difendere: la cittadinanza aspetta e spera, e intanto subisce!