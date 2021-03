Trofeo Carnevale. Si terrà la sedicesima edizione

Sedici edizioni del Trofeo Carnevale a San Salvo sono un traguardo importante per gli organizzatori del Velo Club San Salvo: appuntamento a domani, domenica 14 marzo.

Anno dopo anno la manifestazione è andata sempre più in crescendo, rendendola sempre più appetibile ai tanti cicloamatori abruzzesi e anche da fuori regione, per quello che rimane un classico di inizio stagione sotto il marchio Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

“La decisione di far svolgere la sedicesima edizione del Trofeo Carnevale – spiega Tonino Maggitti, presidente del Velo Club San Salvo - condivisa con l’amministrazione comunale, nonostante le restrizioni in atto e il grande momento di incertezza, è stata una scelta coraggiosa ma con un’impeccabile attenzione al rispetto delle norme anti-Covid che prevedono distanziamento e mascherina”.