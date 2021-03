Ultime settimane per partecipare al Premio “Parco Majella”

Ultime settimane per partecipare alla 24a edizione del Premio nazionale di letteratura naturalistica “Parco Majella”, il concorso letterario esplicitamente dedicato alla letteratura naturalistico - ambientale, per richiamare l’attenzione su opere nelle quali un ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte nuovo, capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e denso di sviluppi e approfondimenti.

Il premio, che si svolge sotto l’egida del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto, è

strutturato nelle seguenti sezioni in concorso:

A) NARRATIVA edita;

B) SAGGISTICA edita;

C) GIORNALISMO (articoli, servizi e inchieste pubblicati, teletrasmessi e radiotrasmessi);

D) POESIA edita.

Non è prevista quota di partecipazione.

Tutti i testi dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo 2021.

La giuria di esperti della 24esima edizione del premio è così composta: Antonella Sanvitale (dirigente scolastico), Raffaele Riba (scrittore), Andrea Gialloreto (docente universitario), Rosaria Chicchirichi Morra (vicepresidente regionale FAI Abruzzo – Molise), Aurelio Manzi (ricercatore e saggista), Andrea Lombardinilo (docente universitario), Maria Rosaria La Morgia (giornalista), Antonio Del Giudice (giornalista e scrittore), Paolo Di Mizio (giornalista e scrittore).

La premiazione è prevista per il 24 luglio 2021 ad Abbateggio, uno de “I borghi più belli d’Italia”. Il premio è promosso dall’associazione “Alle falde della Majella” in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Abbateggio: https://www.comune.abbateggio.pe.it/Premio-Parco-Majella-1.htm