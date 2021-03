Buon viaggio Tommy, la notizia della tua partenza per una migliore vita mi arriva nel cuore della notte. La notte che ci faceva sognare, spensierati e liberi come non siamo stati più. E non volevi mai andare a dormire, e neanche io, in una San Salvo dove davvero non c’era niente, trovavi qualcosa di bello da fare, si poteva sempre prendere l'autostrada e sognare. La tua musica di Baglioni, le storie infinite da raccontare, le risate a crepapelle, gli amori, i luoghi: lu fuculare, il Marcellino, il Bar Roma... una vita che scorreva spensierata e figlia di un buon Dioniso con te che officiavi magistralmente i suoi riti.

Ciao Tommy che la terra ti sia lieve.