Via Cavour e strada Fontana Nuova: urgono lavori di ripristino della carreggiata

Dopo i lavori alla rete idrica(?) che hanno interessato l'inizio di via Cavour, la strada Fontana Nuova e via Traversa del Mare il manto viario è stato lasciato scoperto. Le forti piogge della settimana scorsa hanno portato via parte del materiale di riporto usato per riempire lo scavo del cantiere. La situazione sta diventando pericolosa considerato che è molto trafficata sia l'arteria strada Fontana, in entrambi i sensi di marcia, che via Cavour la "stradina" di immissione al centro. Si auspica un pronto intervento per il ripristino delle carreggiate.