Auguri Italia! 17 marzo, una grande emozione comune

E’ vero, la pandemia ci sta distraendo da quelli che sono i giorni riservati alle celebrazioni della nostra Storia, le nostre radici.

Ma oggi, 17 marzo, voglio che i cittadini di San Salvo ricordino che questa è la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Sono i nostri valori, sono i segni del nostro essere italiani e tutto ciò deve suscitare una grande emozione comune.

E’ la ricorrenza del 17 marzo del 1861, giorno in cui è stato proclamato a Torino il Regno d’Italia, un evento legato al nostro Risorgimento che ha condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione. E’ stato un lungo e difficile percorso di unificazione nazionale e allo stesso tempo inizio della nostra Storia comune, dei nostri fondamenti storici e ideali.

Voglio augurare buon 17 marzo a tutti i cittadini di San Salvo con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Celebriamo oggi le nostre radici e, con esse, l'attualità di quei valori di coesione nazionale, di libertà, di democrazia che costituiscono energie vitali permanenti per la società e per il Paese… Nella giornata odierna desideriamo ricordare e onorare il coraggio e l'intelligenza di quanti seppero far convergere forze e volontà per costruire così il cammino nuovo di un popolo… Quello spirito del Risorgimento tornò a vivere nella lotta di liberazione dal nazifascismo e, quindi, nella Costituzione democratica».

AUGURI ITALIA, AUGURI ITALIANI, AUGURI SAN SALVO

Tiziana Magnacca

Sindaco di San Salvo