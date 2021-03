Aperte le iscrizioni per la Ultra Sky Marathon d'Abruzzo 2021

Il Gruppo Sportivo Celano ha aperto oggi le iscrizioni per la gara di corsa in montagna "Ultra Serra di Celano - Ultra Sky Marathon d'Abruzzo" in programma il 12 giugno dal Castello di Celano. Dopo un anno di sospensione di tutte le attività a causa del covid, e l'annullamento dell'edizione 2020, i ragazzi del GSC scommettono sul futuro e provano a ripartire.

La competizione si sviluppa per 96 km sui sentieri del Parco regionale Sirente Velino. Gli atleti avranno a disposizione 28 ore per salire e scendere le montagne tra Celano, Ovindoli e Aielli per un dislivello totale positivo di 7230 mt. Sarà adottato uno specifico protocollo anticovid per una gara che sarà inserita tra le competizioni di valenza nazionale. L'ultima edizione del 2019 è stata vinta dallo spagnolo Fraile Jimenez Jesus che completò il percorso in 13 ore e 59 minuti, per gli uomini, e da Tamara Ferrante in 18 ore e 43 minuti, per le donne. "Confidiamo che gli sforzi di tutti per vincere l'epidemia ci consentiranno di svolgere la manifestazione in sicurezza il prossimo giugno" ha dichiarato il presidente del GS Celano Loreto Ruscio "faremo quanto necessario per garantire la sicurezza degli atleti e organizzatori e dimostreremo, con l'aiuto di tutto il mondo dell'atletica marsicana e le istituzioni locali, che siamo in grado di organizzare grandi eventi. Lo facciamo per noi e per l'Abruzzo intero".

Per iscriversi si può accedere sul sito dell'associazione grupposportivocelano.it, dove si trovano il regolamento della manifestazione, la mappa del percorso e tutte le altre informazioni. La gara sarà omologata secondo gli standard UISP e ITRA, darà punteggio qualificante per le competizioni internazionali, come la UTMB del Monte Bianco.