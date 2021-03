E' venuta a mancare Chiara Iantomasi. Il cordoglio dei vicini di casa

Chiara Iantomasi, 62 anni di San Salvo, si trovava a Roma ed è morta a causa di un cancro. I vicini di casa esprimono così la loro vicinanza.

Siamo addolorati e senza parole. Ma vogliamo testimoniare pubblicamente il nostro affetto e il nostro dolore per la scomparsa di Chiara Iantomasi in Primiano che è venuta a mancare in queste ore a soli 62 anni. Per decenni con la sua famiglia è stata nostra vicina di casa. Abbiamo imparato a conoscerla, apprezzarla ed amarla. La ricorderemo nella preghiera. Sentite condoglianze al marito Antonio e ai figli Angelo, Concetta e Gianluca.

Franca e Aldo Del Gallo e famiglia