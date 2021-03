LE 50 PRIMAVERE DI NICOLA FABRIZIO

Ci sono amicizie che hanno origini lontane ma che il tempo non disperde nè affievolisce, al contrario le consolida e le rende piu' mature.

C'è uno spazio, che è quello del cuore, che racchiude il tempo ed i volti di una vita che scorre e per te oggi compie 50 primavere. Ti auguriamo con le parole di un poeta, a noi caro, la letizia dell'andare ancora e sempre oltre :

"Camminando,dormendo o scrivendo,

che posso farci, sono felice.

sono più sterminato dell'erba nelle praterie,

sento la pelle come un albero raggrinzito,

e l'acqua sotto,gli uccelli in cima,

il mare come un anello intorno alla mia vita,

fatta di pane e pietra la terra

l'aria canta come una chitarra." ( Pablo Neruda)

STEFANIA e ANGELO