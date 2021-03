Il maltempo danneggia le linee elettriche per l'illuminazione pubblica. Lippis: "chiediamo comprensione ai cittadini"

“Le abbondanti piogge che si sono verificate in queste ultime settimane hanno a contribuito a creare danni significativi alle linee elettriche per l'illuminazione stradale, che purtroppo stanno mostrando i segni del tempo, nonostante i costanti lavori di manutenzione. Siamo intervenuti tempestivamente con il nostro Servizio Manutenzione, che ha dato incarico a una ditta specializzata che sta lavorando per risolvere il problema. Purtroppo i cavi si sono danneggiati in più punti e non è facile sistemare prontamente la linea”. A dichiararlo l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.

“Chiediamo comprensione ai cittadini, scusandoci per l’inconveniente, nella consapevolezza che siamo impegnati nel risolvere quanto prima il disagio sopportato” conclude l’assessore.