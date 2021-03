Per una improvvisa rottura alla rete di adduzione dell’acquedotto Del Verde in località Buonanotte è stata interrotta la distribuzione dell’acqua a San Salvo città. La Sasi, nello scusarsi per il disagio, si è già attivata per le dovute riparazioni. Il ripristino del servizio idrico avverrà a lavori ultimati nella tarda serata.