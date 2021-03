Segretari del Pd del Vastese: “Pianifichiamo ecologicamente la zona industriale di San Salvo”

Crescita e tutela del lavoro, valorizzazione, difesa e lotta ambientale del territorio. È su questi punti importanti che come Segretari del Vastese riteniamo si debba ragionare in vista dell’apertura del nuovo polo logistico che sorgerà a San Salvo.

Riteniamo pertanto che i 2,4 milioni di euro che il Comune di San Salvo ha ricevuto a titolo di compensazione “ambientale”, debbano andare in questa direzione in virtù anche delle nuove politiche che si stanno avviando verso la transizione ecologica del Paese.

Condividendo pienamente quanto affermato dal Segretario Provinciale del Pd Chieti, Gianni Cordisco e ringraziandolo unitamente a tutto il CdA dell'Arap per il grande e proficuo lavoro svolto, riteniamo ora necessario dover fare un passo avanti guardando oltre, pianificando e programmando tutti quegli aspetti che vanno nella direzione della prevenzione dei disagi che il territorio inizierà ben presto a vivere con la nuova industrializzazione che si concretizzerà a breve.

Pertanto la Magnacca, di concerto con l'Arap, avvii quanto prima un dialogo e una pianificazione per il miglioramento della zona industriale di San Salvo attraverso il reinvestimento dei 2,4 milioni di euro per il miglioramento viario, la nascita di polmoni verdi e il miglioramento energetico.

E' ora arrivato il momento di pianificare ecologicamente la zona industriale di San Salvo, mettendo in atto tutte quelle politiche tese alla salvaguardia del territorio.

Alla luce di questo, invitiamo la Magnacca a rimettere in discussione quanto vuol fare con la somma ricevuta a titolo di compensazione "ambientale" coinvolgendo poi anche il territorio. Quel territorio al quale ha invocato aiuto e vicinanza per una battaglia comune e unitaria per convincere la Società 2K Engineering ad insediarsi nel Vastese e non nel Sangro, ma che poi ha abbandonato scegliendo la strada autonoma e in solitaria.

Come Segretari del Vastese siamo a disposizione per ridisegnare insieme il futuro industriale del Vastese. Pianifichiamolo anche e soprattutto sotto il profilo ambientale per costruire e lasciare a chi verrà dopo di noi qualcosa di grande, innovativo ed ecologico per il Vastese.