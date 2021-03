San Salvo città che legge, non solo sui cartelli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mi hanno sollecitata da più parti a parlare delle attività della mia libreria.

Negli ultimi 5 anni non pensavo di essere stata così "produttiva" e l'elenco di quanto realizzato fin qui non è nemmeno esaustivo, ma penso con molta serenità di aver fatto la mia parte per contribuire a questo riconoscimento.

La libreria e caffè letterario è nata nel luglio 2016, nel giro di poco tempo è diventata un punto di riferimento culturale nel comprensorio del Vastese. Esercita in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico, è priva di barriere architettoniche, attrezzata di angolo bar e di servizi igienici a norma per disabili. E' una libreria indipendente, finora ha assicurato un servizio innovativo caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Infatti ha organizzato ab initio presentazioni editoriali, reading, gruppi di lettura, corsi, concerti, convegni. dibattiti, rassegne, letture animate per bambini, laboratori di scrittura creativa e un bookcrossing che solo tra marzo 2020 e marzo 2021 ha permesso lo scambio gratuito di oltre 300 libri a chiunque ne abbia fatto richiesta.

Molière ha aderito ai patti locali per la lettura, ha aderito al progetto “LIB(e)RI con PAROLE LEGGèRE.

Ha aderito al Maggio dei libri del Centro per il libro e la lettura proponendo sempre iniziative proprie.

Attiva con #ioleggoperchè dal 2016

Nel 2018 ha manifestato all'amministrazione comunale la disponibilità a collaborare con il Centro Culturale Aldo Moro riguardo a iniziative di promozione e diffusione della lettura, per la promozione di attività ricreative e culturali a favore dei giovani ecc

Molto attiva anche nell'imprenditorialità educativa, ha ospitato spesso classi e scolaresche impegnate in vari progetti formativi, (Nel 2018 sono anche stata tutor di un'intera classe per l'alternanza scuola lavoro in collaborazione con il Liceo Scientifico R. Mattioli di San Salvo).

Il Caffè letterario è stato PRIMO CLASSIFICATO al PREMIO CAMBIAMENTI YOUNG GIOVANI IMPRENDITORI CHIETI (5 novembre 2016)

Ha un suo gruppo di lettura (bookclub) dal 2016 al quale sono iscritte 25 persone, fermo per il covid, ma che riprenderà a breve gli incontri su piattaforma online e si spera al più presto in presenza.

TUTTI GLI EVENTI SONO STATI REALIZZATI FINORA A TITOLO GRATUITO, la stessa alternanza scuola lavoro di due settimane per 13 alunni non è stata remunerata

La libreria ha concesso spazio SEMPRE GRATUITO per il Chi c'è c'è condotto da Orazio Di Stefano, per le premiazioni del Prodotto topico e per tutti i dibattiti, politici di cultura o di costume.

E' sede dell'Associazione culturale Il bosco e la bandiera, concessa sempre gratuitamente.

Alcuni degli eventi finora organizzati dalla libreria:

7 OTTOBRE 2016, Il mio prossimo terremoto, comunicazione e prevenzione

con il professor Francesco Giovanni Maria Stoppa dell'Università di Chieti e

Emanuele Di Nardo

14 OTTOBRE 2016, Lo stato di salute della sanità chietina

Incontro tra l'onorevole Maria Amato e Franco Caramanico e i sindaci del vastese

21 OTTOBRE 2016, Dio odia le donne con Giuliana Sgrena

intervistata da Antonia Schiavarelli

settimana fino al 27 ottobre 2016

Letture animate e merende per #ioleggoperchè2016

4 NOVEMBRE 2016, Referendum sì o no, confronto pubblico con

Maurizio Acerbo

Gianni Cordisco

Gigino D'Angelo

Domenico Di Stefano

Emanuele di Nardo

21 NOVEMBRE 2016, Referendum sì o no, confronto pubblico con

Claudio Riccio

Raimondo Pascale

Emanuele Di Nardo

2 DICEMBRE 2016, , Chi c'è c'è … sul Referendum

Il Sen. Gianluca Castaldi, per la posizione del NO

la dott.ssa Silvia Di Virgilio, per la posizione del SI,

il dott. Fabio Travaglini, per la posizione del SI

Angelo Di Pierro

30 NOVEMBRE 2016C, Chi c'è c'è sul referendum condotto da Orazio Di Stefano

1 DICEMBRE 2016, Convegno Italia e start up

relatore Silvio Calice

9 DICEMBRE 2016, Chi c'è c'è sul referendum condotto da Orazio Di Stefano

26 dicembre 2016 DARK CRHISTMAS

Letture per un Natale di-verso

Con Sara Cardarella

con prezioso accompagnamento musicale

13 gennaio 2017, Mangiare bene per vivere bene

Convegno con Diego Conti e Emanuele Di Nardo

14 gennaio 2017, Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal

con l'autore Luigi Di Fonzo, Patrizia Angelozzi ed Emanuele di Nardo

28 gennaio 2017, In fiamme, violenza politica in Italia (1890-1922)

con Nicola Maiale (autore) e il prof. Luigi D'Ettorre

9 febbraio 2017, Per sempre, Simona Andreassi e Antonia Schiavarelli

10 marzo 2017, Luigi Tenco, tutti sapevano e tu?

relatore Giuseppe Bità con Emanuele Di Nardo

22 marzo 2017, La banda della culla,

Con Francesca Fornario e Sara Cardarella

24 marzo 2017, Il cammino del silenzio, vademecum per cercatori di felicità

Fra Emiliano Antenucci e Emanuele Di Nardo

20 aprile, Distrabella e il Draghetto Rossello

con Claudia Gattella

lettura ad alta voce, lettura animata e laboratorio grafico pittorico

29 aprile 2017, Sei lezioni di economia

prof Sergio Cesaratto (Università di Siena) e Angelo Di Pierro

4 maggio 2017, Fratini d'Italia

Franco Sacchetti

Stefano Taglioli

Angiolino Chiacchia

26 maggio 2017, L'amore ai tempi della globalizzazione

di Dario Leone con Emanuele Di Nardo

29 giugno 2017, Il giusto peso per te, con Manuela Forte

1 agosto 2017, Bernhard, reading con interpreti di Giuliana Antenucci

12 maggio 2017, Incontro con l'osservatorio antimafia Abruzzo

19 ottobre 2017, Karl Valentin reading

con Giuliana Antenucci

dal 21 al 28 ottobre #ioleggoperchè 2017

reading games

quiz letterari con la Scuola secondaria Salvo D'Acquisto

Martedì 24 ottobre 2017 , I diritti negati

con Oriana Guarino

4 A e 3 B del Liceo Scientifico

28 ottobre 2017, La pupa di pezza di Nazario Monaco

incontro con l'autore

17 novembre 2017, Mezzogiorno tra identità e storia

incontro con lo storico Felice Costantino coordinato da Maria Antonietta Labrozzi

25 novembre 2017, Vita Ruvida

con Ernano Marcovecchio Francesco Barisano Anna Orsatti

3 dicembre 2017, Reverse, reading letterario dialettale

con Renato Pace

Il 26 dicembre 2017 Fern Hill Christmas –

Reading Prismatico per musica (Marco Marzo), immagini (Marco Keno del Negro) e voce (Sara Pancio).

28 dicembre 2017, Il mio Salinger

con Valentina Grande e Sara Cardarella

29 dicembre 2017, Amori e infedeltà

di Rita D'Amico con Lia Giancristofaro

24 gennaio 2018, Non è lavoro è sfruttamento

di Marta Fana, con l'autrice e Carmine Tomeo

9 febbraio 2018, Gli stonati

Alessio Romano e Francesco Coscioni

2 marzo 2018, Reading letterario

tratto dall'istant book di Alessandro Di Rienzo e Salvatore Prinzi

24 marzo 2018, Conchiglie Sparse

Giacinto Zappacosta Nicolangelo D'Adamo Marco Di Michele Marisi

14 aprile 2018, Oltre le barriere, storie di migranti

Il confine umano, vite in cerca di pace

di Patrizia Angelozzi presso l'aula magna del Mattioli

con Patrizia Angelozzi, Luca Raimondi e Francis Akhakielen

organizzato dalla libreria e i ragazzi del Liceo scientifico, evento scaturito dall'alternanza scuola lavoro presso la libreria

Maggio 2018, Primavera letteraria, maggio dei libri, premio ai versi

13 maggio 2018, In direzione ostinata e contraria, tributo alla canzone d'autore

con Dario Leone e Pietro Lalla

22 maggio 2018, debate day

Liceo Scientifico di vasto vs Liceo Scientifico di San Salvo

tra IIIA e IIIB

24 maggio 2018, debate day

Liceo Scientifico di vasto vs Liceo Scientifico di San Salvo

secondo incontro

26 maggio 2018, Sette foglie d'oleandro

con Andrea Ianez e Patrizia Angelozzi

16 giugno 2018, Migrazioni di Emiliano Longhi

con Emiliano Longhi Silvana Marcucci e Luigi Murolo

moderatore Orazio Di Stefano

27 ottobre 2018, Librazioni, leggere è libertà, #ioleggoperchè2018

partecipazione alla settimana alla scoperta della libertà di leggere

3 novembre 2018, chi c'è c'è

Dove va l'Italia

Con

Gabriele Marchese

Nicola Dario

Angelo Di Pierro

Nicola DAdamo

Nino Orlando

Orazio Di Stefano

Ernano Marcovecchio

DICEMBRE 2018, “Libro sospeso” regaliamo un libro alla sposa del mare

in collaborazione con Maperò di Lilli Mandara, Comune e scuole di Casalbordino

4 dicembre 2018, L'avvenire dei diritti di libertà

Enzo Di Salvatore , Università di Teramo

e Carmine Tomeo

12 dicembre 2018, L'Italia truccata

con Antonio Lubrano , Pino Cavuoti

e Angelozzi Comunicazione

19 dicembre 2019, D'amore e baccalà

con Alessio Romano e Giorgio Di Domenico

e Angelozzi Comunicazione

3 gennaio 2019, Tributo a Fabrizio De Andrè

con Pietro Lalla & band

3 marzo 2019, Una stanza tutta per loro

Alessio Romano

in collaborazione con Angelozzi Comunicazione e Centro Culturale Aldo Moro

26 aprile 2019, Tributo alla canzone d'autore

Pietro Lalla e Pasquale Ferrara

10 maggio 2019, Identità liquida, disagio solido

con l'autore Dario Leone e Emanuele Di Nardo

dal 15 maggio 2019 mostra fotografica di Silvano Mario Bruno

21 giugno, Dove i rondoni vanno a dormire

con Franco Sacchetti e Stefano Taglioli

11 OTTOBRE 2019, Chi C'è C'è per discutere di :

Clima -Greta -Ambiente -Cibo -Territorio

relatori

Orazio Di stefano Angelo Pagano

(e Marisa D'Alfonso)

settimana dal 23 al 27 ottobre per #ioleggoperchè

21 ottobre laboratorio di lettura con la 1 E della scuola media

22 ottobre, la fabbrica delle parole laboratorio con la primaria de vito

Come un albero un uccello una rana, yoga da favola

con diverse classi delle scuole elementari

il 23, il 26 , il 27 e il 28 ottobre

con Body mind di Lorella Gattone

24 ottobre leggi e vinci con la 1H

24 ottobre Discorsi da grandi i ragazzi delle medie leggono ai bambini

26 ottobre Storie a merenda con Il Mondo di Nanà

guerrilla reading con i ragazzi del liceo e officina educativa

22 novembre 2019, Il falco della regina, 3 whisky e un libro

Stefano Taglioli Donato Di Pietropaolo e Raffaella Zaccagna

6 dicembre 2019, Mai più la vergogna italiana dei lager per immigrati

Stefano Galieni e Nicholas Tomeo

15 dicembre 2019 , 5 dita e un filo laboratorio di finger knitting

16 dicembre 2019, presentazione della fiaba Fruttortoli

Catia Di Fabio e Michela Pollutri

28 dicembre 2019, I malati immaginari rileggono Bukowski

Con i Malati immaginari e Sara Cardarella

3 gennaio 2020, Concerto d'autore

con Pietro Lalla e Pasquale Ferrara

5 gennaio 2020

I tè suonati

Pietro Fortunato violoncello

Andrea Di Petta handpan

Giuseppe Mastromatteo chitarra acustica

9 febbraio 2020, I tè suonati

con Giuseppe Mastromatteo

7 novembre 2020, Ultimo fino alla fine del mondo

Stefano Taglioli Donato Di Pietropaolo e Raffaella Zaccagna

10 dicembre 2020, Storie di ordinaria amministrazione

di Dario Leone, dialoga con l'autore Orazio Di Stefano

18 marzo 2021, L'amarezza di Davide

diretta facebook con l'autore Carlino Di Biase

Orazio Di Stefano Catia Di Domenica

in collaborazione con Trigno.net

Molière è una fabbrica e uno scambio di idee, un punto d'incontro tra eventi e energie, discussione vivace su cultura ideali opinioni opportunità e sogni. Un luogo a metà tra il salotto, la libreria e il bar, uno spazio dove si respiri un'atmosfera in grado di curare l'anima, dove unire lo stare insieme all'amore per la cultura i libri il cinema la musica e allo stesso tempo basato anche sull'impegno etico e solidale.

"Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo."

E insieme si può essere oceano.

p.s.

(Città che legge è la qualifica che viene riconosciuta, dal "Centro per il libro e la lettura"e dall'"Associazione Nazionale Comuni Italiani", ad alcune città italiane impegnate che attuano, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura, come valore riconosciuto e condiviso.

Una "Città che legge" garantisce ai suoi abitanti l'accesso ai libri e alla lettura, attraverso biblioteche e librerie, ospita rassegne o fiere e partecipa a iniziative di promozione della lettura tra diverse istituzioni.)