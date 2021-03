L’infiorata all’uncinetto. Parla Maria Sabatini, la mente del progetto della Pro Loco di San Salvo

In occasione del Corpus Domini San Salvo grazie alla Pro Loco sta preparando un’infiorata speciale, realizzata con tanti fiorellini all’uncinetto. Domenica 6 giugno, salvo impedimenti causa covid, il centro della nostra città sarà invaso da tanti fiorellini colorati, grandi e piccoli, realizzati direttamente dalle mani dei volontari, sansalvesi e non, che hanno risposto positivamente all’idea di Maria Sabatini, segretaria della Pro Loco e organizzatrice del progetto.

L’obiettivo è senza dubbio quello di valorizzare il territorio, creare in San Salvo un punto di incontro e di particolarità artigianali che possano diventare il simbolo della città da portare a far conoscere anche altrove. Inoltre in questo periodo così complesso per la socialità, molte persone stanno trovando un modo per fare comunità, per sentirsi uniti e dare senso ai momenti di solitudine trascorsi in casa.

Abbiamo intervistato a questo proposito Maria Sabatini che, insieme ad un piccolo gruppo di volontarie, ci ha accolto gentilmente e ci spiegato approfonditamente l’intento del progetto regalandoci anche qualche anteprima inedita.