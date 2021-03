Orto urbano, balcone fiorito e giardino per il benessere della persona e della casa

Con l'inizio della primavera il pollice verde può divertirsi a curare le infinite varietà di specie che la natura mette a disposizione nel periodo di maggior enfasi. Il concetto di vita passa per la primavera: la stagione del risveglio. L'uomo come le piante vive il fermento ormonale che porta i fiori a produrre dal frutto il seme che l'inverno custodirà per l'anno venturo e restituirà per la ciclica rinascita.

All'interno degli agglomerati cittadini sempre più persone riescono a creare ambienti di orto urbano e balconi fioriti, sfruttando al massimo gli spazi senza avere a disponibile un vero e proprio giardino.

Il tempo dedicato a questo tipo di attività combatte e riduce lo stress, Il balcone fiorito e l' orto urbano sono un complento d'arredo ma molto di più: l'ambiente circostante migliora nella salubrità e dona una sensazione piacevole alla vista che si riflette sull' umore di chi vive!