Nuovi collegamenti estivi dall'aeroporto di Pescara. Adesso si vola anche verso Trapani

Ancora novità all'Aeroporto d'Abruzzo dove nelle ultime ore, è stato annunciato il nuovo collegamento tra Pescara e Trapani.

La nuova rotta che consentirà di raggiungere la Sicilia, è stata ufficializzata dalla compagnia bulgara Tayaranjet e sarà operativa a partire dal prossimo mese di giugno.

"Stiamo lavorando alacremente alla ripresa estiva, ­pur nella massima sicurezza e prevenzione - sottolinea il Presidente della Saga Enrico Paolini - e speriamo in una rapida e totale vaccinazione".

Due i voli settimanali programmati, il giovedì e la domenica, con partenza dalla Sicilia alle ore 12.55 e rientro dalla città abruzzese alle 15.30.

Il nuovo volo, che si inserisce nella programmazione "summer 2021" dell'Aeroporto d'Abruzzo, si aggiunge a quelli già annunciati nei giorni scorsi, come Pescara - Tirana, operativo tutti i lunedì e venerdì dal prossimo 28 maggio, a bordo di Wizzair, Pescara - Milano - Linate, oltre ai voli Ryanair in programmazione, come le nuove destinazioni di Venezia (Treviso) dal prossimo 3 giugno e Alghero dal prossimo 1° luglio e le rotte storiche che saranno ripristinate in base all'andamento della pandemia, come Londra, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Cracovia, Varsavia, Praga, Bucarest, Barcellona e Malta.