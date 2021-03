"Il miglior fratello maggiore", le parole del fratello di Luciano Luongo dopo la sua scomparsa

Una delle ultime cose che Luciano, mio fratello, mi ha detto, qualche settimana fa, mentre passeggiavamo sulle Piagge di Pisa, dove lui amava andare a correre è stata: “cosa ho sbagliato”. Non si è chiesto: “perché proprio a me” .. ma si domandava in cosa avesse sbagliato per ritrovarsi nella situazione in cui si ritrovava. con un male che nel giro di solo un mese se l’è portato via. Per lui che, non beveva, non fumava, sempre attento alla salute sua e degli altri, che aveva sempre sostenuto la podistica come unico sport puro e sano perché non c’erano trucchi, ma era puro sport, tutto questo risultava incomprensibile....Non avevo una risposta, cercavo cercavo, ma non trovavo nessuna risposta adeguata, eppure la risposta era semplice, la risposta era: “niente..non hai sbagliato niente, non è stata colpa tua”. Questo era Luciano, questo era mio fratello, una persona che da ottimo giornalista professionista qual’era , cercava sempre di capire, non in maniera superficiale e spicciola, ma cercando sempre di arrivare alla vera anima delle questioni.. Mi mancherai Luciano, per me sei stato e rimarrai un punto di riferimento, il miglior fratello maggiore che si potesse avere, porterò per sempre nel mio cuore tutti e i tanti momenti passati insieme e tutto ciò che mi hai insegnato.

Un grazie di cuore a tutti i parenti, amici, conoscenti, che in tanti e diversi modi, ci sono stati vicini in questo mese difficilissimo.

Non avrei mai immaginato di dover scrivere queste parole adesso, nessuno di noi l’avrebbe mai immaginato, ma la vita ed il destino sono imprevedibili. So anche che sei arrivato alla fine, contento e soddisfatto di tutta la tua breve vita ... e questo mi riempie di gioia, perché tu continuerai a correre e scrivere attraverso le tue figlie ed il nostro pertetuo ricordo di te. Ciao Fratello Ciao Luciano