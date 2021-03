Lavori sulle strade della città. Ecco gli interventi di manutenzione programmati

«San Salvo è un cantiere aperto. Non ci siamo mai fermati e continueremo a lavorare per San Salvo. Al gran lavoro negli interventi nell’edilizia scolastica e nelle strutture pubbliche, ora l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale prosegue con la pianificazione degli interventi di manutenzione delle strade comunali». Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca che comunica l’avvio dei lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni carrabili di alcune arterie stradali urbane.

La calendarizzazione avverrà tenendo presente le diverse esigenze logistiche di viabilità all’interno del tessuto urbano, facendo in modo che ogni strada possa essere ripristinata in giornata senza creare disagi alla cittadinanza, e nel seguente modo:

- giovedì 25.03.2021: Messa in sicurezza Via Fedro

- venerdì 26.03.2021: Messa in sicurezza Via Platone

- lunedì 29.03.2021: Messa in sicurezza Via Duca degli Abruzzi

- martedì 30.03.2021: Messa in sicurezza di Via San Rocco*

- mercoledì 31.03.2021: Messa in sicurezza di Via Circonvallazione

«I lavori consisteranno nel rifacimento del manto bituminoso delle arterie stradali – specifica l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – con le conseguenti operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale».

«Questi sono tutti interventi programmati tesi alla manutenzione della nostra Città. Alle catastrofiche minoranze si consiglia di restare con i piedi per terra e di smetterla con una sterile polemica tesa solo a descrivere una San Salvo che non corrisponde alla realtà ma solo alle loro distorte fantasie. Alle minoranze mi verrebbe da dire “Mamma mia ma dove vivete, avete sbagliato forse città?”. Tra l’altro è buona prassi – conclude l’assessore Lippis – chiedere ai cittadini comprensione e partecipazione, come rispetto impone nell’ordinaria gestione di ogni attività a servizio della comunità».

Sempre nell’ottica di una programmazione amministrativa volta ad eliminare le criticità di pericolo e di riparazione di alcune strade comunali, lunedì 29.03.2021, partiranno i lavori della messa in sicurezza di via Palermo, via Milano e dell’adiacente parcheggio.

I lavori prevedono l’eliminazione delle criticità rappresentate dalle radificazioni delle alberature, la realizzazione di pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche e il ripristino della pavimentazione carrabile con la stesura di conglomerato bituminoso e la conseguente segnaletica orizzontale. Gli interventi saranno svolti nel pieno rispetto nell’assicurare le condizioni di sicurezza della viabilità e della rispettiva calendarizzazione fermo restando gli eventuali imprevisti che potranno sorgere a causa di eventi meteorologici.