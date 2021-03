Iniziano i lavori di rifacimento del manto stradale della Provinciale all'ingresso di San Salvo

Sono iniziati, seppur in ritardo, i lavori di rifacimento del manto stradale della Strada provinciale che collega l’uscita dell’autostrada A14 all’ingresso di San Salvo.

Lavori che ricordiamo rientrano nel Masterplan della precedente Giunta regionale di centrosinistra.

Ringraziamo pertanto il Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, il Comune di Lentella quale stazione appaltante, l’ex Presidente della Regione Abruzzo, il Sen. Luciano D’Alfonso e l’ex Assessore al Bilancio, Silvio Paolucci per l’attenzione riservata al Vastese destinando fondi importanti e necessari come quelli inerenti anche l'edilizia scolastica che hanno permesso la messa in sicurezza e il miglioramento sismico di molti plessi scolastici.

È questo dunque un altro segno tangibile di come San Salvo e il Vastese stanno ancora beneficiando del buon operato della precedente Giunta regionale di centrosinistra.

Auspicando un cambio di passo dell'attuale maggioranza regionale a trazione Lega- Fratelli d'Italia, invitiamo il Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca quale

esponente e membro della Segreteria regionale della Lega ad interloquire con gli esponenti regionali affinché inizino a pianificare e programmare quanto prima il

futuro della nostra Regione come fatto dalla precedente Giunta regionale di centrosinistra.

I fondi del Masterplan si stanno esaurendo, occorre intervenire.