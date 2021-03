Centrosinistra: “San Salvo è una voragine aperta altro che cantiere aperto”

Altro che cantiere aperto, San Salvo è una "voragine aperta" e l'evidenza è sotto gli occhi di tutti tranne che per la maggioranza di centrodestra ormai sempre più chiusa nei meandri di Palazzo di Città.

Pertanto ad aver sbagliato città è solo il vicesindaco con delega alla Manutenzione e candidato sindaco del centrodestra, Giancarlo Lippis sempre più cieco e sempre più distante insieme alla sua maggioranza, dalla città.

Ritenendo inoltre del tutto paradossale sventolare ai cittadini lavori che dovrebbero essere di ordinaria manutenzione, ma che a causa dell’inerzia messa in campo in questi nove anni dall'Amministrazione comunale di centrodestra, sono diventati straordinari, invitiamo la maggioranza a non perdere tempo in comunicazioni farlocche, ma a lavorare costantemente e quotidianamente per rendere la nostra città bella, decorosa e attrattiva.

Inoltre, e concludiamo, da mesi il centrodestra sventola alla città il gran lavoro fatto sull’edilizia scolastica.

Lavori che, ricordiamo ai cittadini, sono stati realizzati solo grazie ai bandi regionali e statali messi in campo dal centrosinistra.

Pertanto ringraziamo gli Uffici tecnici del Comune di San Salvo per il minuzioso lavoro messo in atto rispondendo in maniera tempestiva, efficace e puntuale ai bandi e presentando progetti rispondenti ai requisiti degli stessi promossi dalla precedente Giunta regionale di Centrosinistra e dal Governo, sempre a trazione centrosinistra.

Consiglieri Comunali

Marika Bolognese (Iv)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)