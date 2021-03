Il Progetto Officina Educativa non lascia soli gli adolescenti di San Salvo

Officina Educativa è un progetto, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, dedicato ai ragazzi di San Salvo di età compresa tra 11 e 17 anni iniziato nel 2018. Durante il 2019 le attività sono state numerose e proficue e si sono potute realizzare in presenza: laboratori musicali, di lettura, di fotografia, di street art, gli appuntamenti nel Centro di aggregazione del Centro Culturale Aldo Moro e quelli rivolti ai genitori presso lo Spazio di riflessione ad essi dedicato.

Nel corso del 2020, superato lo shock iniziale del primo lockdown, alcune attività sono state prima sospese e poi riavviate a distanza.

“Certamente in questo periodo lavorare con gli adolescenti, per lo più a distanza, non è facile e non è esattamente come avevamo desiderato interagire con loro” così Felicia Zulli, la responsabile del progetto. “Sta di fatto che nessuno poteva prevedere quello che è successo e i ragazzi sono quelli che stanno soffrendo più di tutti per questa situazione di confinamento, quindi certamente noi stiamo mettendo in atto tutte le misure possibili per mantenere vivo il contatto con loro”.

Infatti, nonostante le difficoltà, il progetto Officina Educativa non si è mai fermato. Durante il primo lockdown molte attività si sono tenute online e appena possibile sono state svolte in modalità mista, alcune in presenza, altre a distanza.

I laboratori di Lettura ad Alta Voce nell’Istituto Comprensivo 1 sono andati avanti: alcuni incontri in presenza, altri a distanza fino ad arrivare a lavori di lettura individuale svolti in casa dai ragazzi e dalle ragazze poi condivisi sui social del Progetto e sulla nuova piattaforma Podcast su Spreaker.

Lo Spazio di aggregazione non si è mai fermato. I ragazzi si sono sempre incontrati online con Gioia e Andrea, referenti del Centro di aggregazione.

Anche gli incontri con i genitori sono ricominciati con una programmazione quindicinale a partire da Gennaio 2021. Questa vicinanza nasce dalla consapevolezza che ora più che mai è difficile essere genitori. La lunga fase di pandemia ha fatto venire meno anche tra i genitori le possibilità di incontrarsi, di confrontarsi con gli altri e spesso necessitano un supporto per poter sostenere i loro figli. Pertanto per chi volesse partecipare è possibile informarsi chiamando il numero 320.0864246.

Anche i laboratori musicali non si sono mai fermati. Tra fine 2020 e i primi mesi del 2021 sono state realizzate 3 dirette (una al mese) su Facebook denominate “MUSICA IN DIRETTA” durante le quali alcuni ragazzi di Officina hanno potuto incontrare in diretta il Maestro Simone Genuini, Direttore della JuniOrchestra dell’Accademia Santa Cecilia di Roma. Durante gli incontri si è discusso della musica, delle emozioni generate dall’ascolto e dell’arte della composizione.

Insomma si continua a rimanere connessi in attesa di poter ricominciare, ci sia augura presto, in presenza.

Per informazioni ed iscrizioni a tutti i laboratori, che sono completamente gratuiti e destinati ai ragazzi di San Salvo dagli 11 ai 17 anni, potete seguire le pagine social di Officina in cui troverete tutte le informazioni aggiornate e le modalità di iscrizione ad ogni singola attività.

Il Progetto Officina Educativa ha come capofila l’Orchestra Giovanile Musica in Crescendo ed un’ampia rete partenariale che coinvolge attivamente il Comune di San Salvo, l’Istituto Comprensivo 1 di San Salvo, l’Akon Service Sas nella sua gestione del Centro Culturale A. Moro, Dafne Onlus, le Associazioni Civico Zero e Piccolo Teatro Orazio Costa.

Officina Educativa è un progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini (https://www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il

Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.